Nach Rechtsstreit: Kelly Rutherford bekommt Sorgerecht

Kelly Rutherford hat nach drei Jahren Rechtsstreit das alleinige Sorgerecht für ihre Kinder zugesprochen bekommen. Ein Richter in Kalifornien hatte am 22. Mai entschieden, dass die ‘Gossip Girl‘-Schauspielerin ihre Kinder zurückbekommen soll. Diese lebten seit 2012 mit ihrem Ex-Mann in Monaco.

Los Angeles

Rutherford

Frankreich

Rutherford

Nun sollenHermes (8) und Helena (6) nachzu ihrer Mutter zurückkehren. Die Entscheidung fiel laut ‘People.com‘ nachdem ihr Ex Daniel Giersch ihr verwehrte, ihre Kinder zu sehen undextra nachgereist war. Er wollte der Schauspielerin vor dem Treffen mit den Kindern ihren Pass an eine “neutrale Person“ aus seinem Rechts-Team abgeben. Dies verweigerteallerdings.