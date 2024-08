Nach Coming-out: Chatverlauf sorgt für neuen Ärger zwischen Ralf und Cora Schumacher

Nach dem Interview seiner Ex-Frau schilderte der frühere Rennfahrer am Freitag bei Instagram seine Sicht der Dinge: "Bei dem ganzen Hin und Her möchte ich einmal klarstellen, dass Cora uns im September 2023 gratuliert hat, weil sie dachte, wir hätten geheiratet", schrieb er zum Screenshot eines Chats zwischen Cora und Étienne vom Oktober. Sie habe sich auch gefreut.

Die Veröffentlichung des Chat-Ausschnitts stieß Cora Schuhmacher sauer auf. "Du verklagst mich seit zehn Jahren, dass ich angeblich deine Persönlichkeitsrechte nicht wahre, während du meine ungeniert verletzt. Anstelle einfach mal auf mich zuzugehen und mir wenigstens jetzt die Wahrheit zu sagen", schrieb sie in einer zeitlich begrenzt verfügbaren Instagram-Story. "Du weißt sehr genau, dass du mir Étienne lediglich als deinen Assistenten vorgestellt hast. Diese WhatsApp an Étienne war mein letzter Versuch wenigstens von ihm die Wahrheit zu erfahren. Wie erbärmlich muss ein Mensch sein, rechtswidrig private WhatsApp-Nachrichten zu veröffentlichen, um die Wahrheit zu verschleiern?!", so Schumacher weiter.

Ralf Schumacher ist der Bruder des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher und war früher auch selbst erfolgreicher Rennfahrer. Er war mit Cora Schumacher verheiratet, das Paar ist aber seit vielen Jahren getrennt. Im Spiegel zeigte sich Cora Schumacher verbittert. Es habe ihr "einen Stich ins Herz gesetzt", dass Ralf vor seinem Coming-out nicht mit ihr gesprochen habe, sagte die 47-Jährige.