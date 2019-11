Nach 10 Jahren Pause: Die Pussycat Dolls kommen zurück

Zehn Jahre lang machten sie Pause, nun kündigten die Pussycat Dolls ihr Comeback an. Auch eine Tour durch Großbritannien und Irland wird es 2020 geben. Die Neuigkeiten gab Frontfrau Nicole Scherzinger in der britischen Radioshow "Heart Breakfast" und über ihre Social Media-Kanäle bekannt. Sie sei sehr aufgeregt, die Neuigkeiten zu teilen, so die 41-Jährige.