Musikproduzent LaShawn Daniels bei Autounfall gestorben

Die Musikwelt trauert um einen ihrer erfolgreichsten Produzenten und Songwriter. LaShawn Daniels, auch bekannt unter seinem Künstlernamen BigShiz, verunglückte tödlich bei einem Autounfall, wie seine Frau April Daniels in einer Stellungnahme auf Instagram erklärt. "In tiefer Trauer verkünden wir den Tod unseres geliebten Mannes, Vaters, Familienmitglieds und Freundes LaShawn Daniels, der Opfer eines fatalen Autounfalls in South Carolina wurde. Als ausgezeichneter Produzent und Songschreiber hatt er einen starken Glauben, er war eine starke Stütze unserer Familie", schreibt sie.