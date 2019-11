Monica Bellucci debütiert in Paris als Theaterschauspielerin

Schauspielerin Monica Bellucci debütiert im Theater. Erstmals in ihrer Karriere wird die 55-jährige Italienerin als Theaterschauspielerin auftreten. Das Debüt ist bei einer vom 27. November bis zum 6. Dezember im Pariser Theater Petit Marigny vorgesehenen Aufführung geplant. Bellucci, die seit Jahren in Paris lebt, wird Briefe und Erinnerungen an Maria Callas lesen.

"Für mich ist diese Theateraufführung ein Sprung ins Leere", sagte Bellucci in einem Interview mit dem Radiosender RTL in Frankreich. Das Leben der größten Sängerin aller Zeiten fasziniere sie. "Interessant ist die doppelte Seite Callas als Diva und Frau, die mit der Reinheit eines Kindes lieben konnte", sagte Bellucci.