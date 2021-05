"Moneyball"-Autor: 19-Jährige Tochter stirbt bei Autounfall

In einer Erklärung gegenüber dem San Francisco Chronicle nannte Soren ihre Tochter "eine Kämpferin – und nicht nur für sich selbst, sondern für alle". "Sie hatte ein Feuer in sich, das die Leute spüren konnten, wenn sie den Raum betrat", schrieb Soren in einer von der Zeitung veröffentlichten E-Mail. "Sie nutzte ihre Intensität, um alle um sie herum anzusprechen, und sie hat sich bei allem, was sie tat, so viel Mühe gegeben. Wenn sie wo auftauchte, dann tauchte sie zu 150% auf."

Inspiration für Hollywood

Michael Lewis ist US-amerikanischer Publizist und Wirtschaftsjournalist. 2010 veröffentlichte Lewis "The Big Short – Wie eine Handvoll Trader die Welt verzockte", eine Reportage über die Hintergründe der Immobilienkrise von 2007. Der 2015 veröffentlichte Film "The Big Short" mit Christian Bale, Steve Carell und Ryan Gosling basiert auf Lewis’ Buch.

Sein biografischer Bericht über den American-Football-Spieler Michael Oher ist wesentlicher Teil seines Buches "The Blind Side" und wurde 2009 mit Sandra Bullock, Kathy Bates und Tim McGraw in den Hauptrollen verfilmt. 2011 erschien der mit einem Oscar nominierte Spielfilm "Die Kunst zu gewinnen – Moneyball" mit Brad Pitt, Jonah Hill und Philip Seymour Hoffman in den Hauptrollen, der ebenfalls auf Lewis' Buch Moneyball basiert.