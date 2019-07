"Modern Family"-Star Sarah Hyland hat sich verlobt

Die 28-Jährige, die schon als Kind vor der Kamera stand, spielt seit 2009 die Rolle der Haley Dunphy in der preisgekrönten Comedyserie "Modern Family".

Adams wurde in den USA durch seine Teilnahme an den Kuppelshows "Die Bachelorette" und "Bachelor in Paradise" bekannt. Die beiden sind seit zwei Jahren ein Paar.