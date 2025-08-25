Moderatorin Lola Weippert: Zwangspause wegen Hirnhautentzündung

Moderatorin Lola Weippert hat ihren Krankenhausaufenthalt gut überstanden. "Ich bin zurück nach drei Wochen Zwangspause und danke euch fürs an mich denken", schrieb die 29-Jährige auf Instagram. "Ich lag mit Hirnhautentzündung im Krankenhaus, denn eine Meningitis kann lebensbedrohlich sein", schrieb Weippert weiter.

Weippert schilderte in dem Post eindrücklich, wie gefährlich die Krankheit sein kann: Ihr Arzt habe ihr gesagt, dass bei einem Patienten von ihm eine Hirnhautentzündung um 11 Uhr morgens diagnostiziert wurde. Zwei Stunden später sei er tot gewesen. "Dementsprechend schnell musste ich die Bremse ziehen und alles absagen", schrieb Weippert.