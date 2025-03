"Unfassbar": Scheidung von Moderatorin Jana Azizi und Johann Ackermann bestätigt

Keine zwei Jahre hielt die Ehe der ehemaligen RTL-Moderatorin Jana Aziz und Triathlet Johann Ackermann . Das Paar traute sich im Herbst 2023 in Kroatien. Jetzt wurde die Trennung offiziell bestätigt.

Johann Ackermann postete am Donnerstag ein Spiegelselfie in einer zeitlich begrenzt abrufbaren Story auf Instagram, unter das er schrieb: "Heute geht's endlich in meine neue Wohnung."