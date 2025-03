Model Toni Garrn vor Gericht: "Alle Uhren waren weg"

Model Toni Garrn sitzt im Saal 618 des Kriminalgerichts in Berlin-Moabit und berichtet leise von dem einschneidenden Erlebnis vor rund drei Jahren: Mit der kleinen Tochter auf dem Arm kommt die 32-Jährige von einer Reise nach Hause und stellte entsetzt fest: "Die Tür war aufgesägt."

Den Tränen nahe berichtete sie der dpa zufolge nun als Zeugin von den Folgen des Einbruchs in der Wohnung in Prenzlauer Berg (Berlin). "Mein ganzes Leben lag auf dem Boden." Angeklagt ist ein 40-Jähriger, der im April 2022 in die Wohnung des Topmodels und ihres damaligen Ehemanns eingebrochen sein soll.

Er soll nach den Ermittlungen ein 80 mal 65 großes Loch in die Wohnungstür geschnitten haben und durchgeschlüpft sein. Dann soll er 33 Armbanduhren und Schmuck aus Schränken und Schubladen im Wert von rund 680.000 Euro erbeutet haben. Bis heute fehlt davon jede Spur.

Garrn: Schmuck der Oma gestohlen

"Alle unsere Uhren waren weg", schilderte die 32-Jährige. "Ich hatte auch viel Schmuck meiner verstorbenen Oma." Sie berichtete von dem Chaos in ihrer Wohnung. "Es war ekelig."

Für mehrere Wochen habe sie danach mit ihrer kleinen Tochter in einem Hotel gewohnt. Der Angeklagte soll zudem ein Ipad und zwei Bankkarten aus der Wohnung des Models gestohlen haben. Eine der Karten wurde in Berlin genutzt, während Toni Garrn nicht in der deutschen Hauptstadt war.

Die Anklage wirft dem 40-Jährigen zwei ähnliche Taten vor: Im Juni 2022 soll er in zwei Wohnungen in Berlin-Charlottenburg eingestiegen sein mit Beute von insgesamt mehreren Tausend Euro. Sichergestellte DNA-Spuren sollen die Ermittler zu dem vorbestraften Mann geführt haben. Seine Verteidigerin hatte erklärt, er bestreite die Taten. Nach wenigen Minuten Auftritt vor Gericht beendet Geladen war Garrn für 10.15 Uhr. Sie war jedoch schon einige Minuten früher da - und zur Enttäuschung zahlreicher Fotografen unbemerkt vom Publikum in den Saal 618 gekommen. Ihr war es ermöglicht worden, durch einen der sogenannten Vorführgänge zum Prozess zu gelangen. Diese werden von der Justiz genutzt, um Angeklagte von der Untersuchungshaft auf dem Weg zum Gerichtssaal vor der Öffentlichkeit abzuschotten, oder wenn bei einer Person eine besondere Sicherheit erforderlich ist.

Warum dies im Fall von Toni Garrn so war, erläuterte eine Gerichtssprecherin nicht. Zu "sicherheitsrelevanten Fragestellungen" mache das Gericht generell keine Angaben. Ganze sieben Minuten dauerte die Aussage von Zeugin Toni Garrn. Dann verschwand das Model wieder durch den Nebeneingang. Der Prozess gegen den 40-Jährigen wird unterdessen voraussichtlich noch eine Weile dauern.