Model Marie Nasemann über ihre Angst vor gewaltvollen Männern

Schauspielerin und Model Marie Nasemann fühlt sich schon "lange nicht mehr sicher" und berichtet von sexuellen Übergriffen. "Ich meide abends die U-Bahn, gehe nachts nicht mehr in Parks und habe mein Handy immer griffbereit", schrieb die 35-Jährige in einem Instagram-Post.

Sie habe sexualisierte Übergriffe erlebt - insgesamt sieben Mal und immer am helllichten Tag. "All diese Männer waren by the way weiß", erklärte Nasemann mit Blick auf die aktuelle Migrationsdebatte in Deutschland.