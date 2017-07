Mischa Barton: Neues Gesicht dank Beauty-OP?

Auf den ersten Blick gar nicht so leicht zu erkennen, um welchen Star es sich auf diesem Bild handelt: "O. C. California"-Darstellerin Mischa Barton wirkte dieser Tage in New York ordentlich verändert.

Vor allem die extrem hohen Pausbackerl hatte Barton bei ihren letzten Auftritten noch nicht.

Noch dazu gibt es plötzlich eine ganz andere Gesichtsform, keine Fältchen und gehobene Augenbrauen, die oft durch Botox-Injektionen geliftet werden.

So (anders) sah Mischa Barton noch vor genau einem Jahr aus. Dabei wurde schon in den letzten Jahren gemunkelt, dass die strauchelnde Schauspielerin immer öfter Termine beim Beauty-Doc hat.

So soll sie ihre Nase mehrmals schmälern lassen haben - auch das Kinn ist nicht mehr so breit wie früher.

2012

2011

2010

2009

2006

2005