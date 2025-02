Bald heißt es Abschied nehmen von einer weiteren Netflix-Kultserie: Die finalen Folgen von "Stranger Things" erscheinen im Laufe dieses Jahres auf der Streamingplattform, ein genaues Datum gibt es allerdings noch nicht.

Hinter den Kulissen sind die Koffer jedoch bereits gepackt, die Serie ist abgedreht. Millie Bobby Brown, die als Eleven ihren großen Durchbruch feierte und als größter Star der Serie gilt, habe am Finaltag viele Tränen vergossen und sei dabei von ihrem Ehemann Jake Bongiovi (22) getröstet werden, erzählt sie in der aktuellen Ausgabe der Vanity Fair, deren Cover sie auch ziert. Doch auch auf andere Weise scheint sich die 20-Jährige von ihrem "Stranger Things"-Leben verabschieden – und wohl auch distanzieren – zu wollen.

12 Stunden beim Friseur Ganz nach dem Motto "Jede Veränderung beginnt mit einer neuen Frisur" zeigt sich Brown in einem aktuellen Instagram-Post mit erblondeter Mähne und sehr gestylt – ein krasser Gegensatz also zum burschikosen Aussehen ihrer Figur Eleven aus "Stranger Things". Brown verzichtete im Beitrag auf einen erklärenden Text, lässt die drei Bilder lieber für sich selbst sprechen. Der Vanity Fair verriet sie jedoch, dass sie für ihre neue Haarfarbe ganze 12 Stunden lang beim Friseur (in London) gesessen sei.

Ist Millie Bobby Brown die neue Britney Spears? Das Sprechen – und Kommentieren – übernehmen aber auch die Fans, die sich nicht nur überrascht ob des neuen Aussehens ihres Idols, sondern sich vor allem äußerst angetan zeigen. Viele lobende Worte und Komplimente findet man in der Kommentarspalte zum Posting. "Millie Bobby Blonde", nennt ein Fan die Schauspielerin beispielsweise augenzwinkernd. Viele Userinnen und User ziehen Vergleiche zu Barbie, aber auch zu Pop-Superstar Britney Spears. "Britney hat die Kontrolle übernommen", "Britney im Werden" oder "Britney 2.0" ist in den Kommentaren zu lesen. Tatsächlich kommt dieser Vergleich nicht abwegig, denn Brown äußerte 2022 selbst den Wunsch, die Sängerin in einem geplanten Biopic darzustellen. Der erste Slide ihres Instagram-Postings ist auch tatsächlich im Neunziger-Stil gehalten, was viele Fans zu Theorien veranlasst, dass Brown die Rolle tatsächlich bereits in der Tasche hat.

Brown lebt mit Ehemann auf einer Farm Es ist nicht das erste Mal, dass Brown mit ihrem Aussehen für Furore sorgt. Privat bevorzugt die Schauspielerin einen Look, der sich sehr stark von ihrem Aussehen in "Stranger Things" unterscheidet: Brown liebt es, sich zu stylen und ihre Weiblichkeit zu betonen, im Englischen würde man sie als "girly girl" bezeichnen. In der Vergangenheit wurde sie dafür kritisiert, sich bewusst älter zu stylen und sich dem generischen "Hollywood-Sexbomben-Look" unterworfen zu haben. Da mag es eventuell überraschen, dass Brown im Vanity Fair-Interview verriet, dass sie mit Ehemann Bongiovi abseits des Hollywood-Glitzers auf einer Farm lebt. "Ich mache das nicht wegen der Ästhetik", betont sie. "Ich mache es, weil ich es liebe. Es gibt vielleicht ein paar trad wives da draußen, die es tun, weil es heilsam erscheint, aber das ist es nicht. Wenn du nicht gerne Pferdescheiße aufsammelst oder eine Kuh mit deinen bloßen Händen wäschst, dann ist dieses Leben nicht für dich gemacht. Überhaupt nicht."