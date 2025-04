Mick Jagger und Melanie Hamrick verlobt: Geheiratet wird nur vielleicht

Im Interview mit Paris Match verriet Hamrick nun, dass sie und Jagger tatsächlich seit "zwei oder drei Jahren" verlobt sind. Mit der Hochzeitsplanung dürften sich die beiden aber Zeit lassen: "Vielleicht werden wir eines Tages heiraten, vielleicht auch nicht. Wir sind so glücklich in unserem jetzigen Leben, dass ich zu viel Angst hätte, etwas zu ändern", so die 37-Jährige. "Wir versuchen, uns gegenseitig zu unterstützen, füreinander da zu sein und dafür zu sorgen, dass jeder glücklich ist. Das ist alles, was für mich zählt und wonach ich strebe."

Jagger und Hamrick haben sich britischen Medien zufolge nach dem Tod der Modedesignerin L'Wren Scott 2014 kennengelernt. Sie war viele Jahre lang die Partnerin des Sängers und leblos in ihrer New Yorker Wohnung entdeckt worden.