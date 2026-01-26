Mick Jaggers Familie startet verzweifelte Suche nach vermisstem Familienmitglied
Drama kurz nach dem Jahreswechsel: Die Familie von Rock-Legende Mick Jagger sucht nach einem vermissten Familienmitglied. Demnach wurde der langjährige Partner von Jaggers Enkelin Assisi Jackson als vermisst gemeldet.
Schwiegersohn von Tochter von Mick Jagger vermisst
Jade Jagger, eine Tochter von Mick und Bianca Jagger, teilte den Polizeiaufruf in den sozialen Medien, in dem zu lesen ist, dass der 37-jährige Alexander Key zuletzt am 23. Jänner um 14:20 in einem örtlichen Pub in Cornwall gesichtet wurde.
Die Behörden bitten alle, die Alexander gesehen haben oder seinen Aufenthaltsort kennen, sich bei der Polizei zu melden. Das Posting der Schmuckdesignerin beinhaltet auch Fotos von Key und eine detaillierte Beschreibung seines Aussehens.
Die Polizei beschreibt den Vermissten als von mittlerer Statur mit auffällig hellblondem Haar. Key trage üblicherweise farbenfrohe Kleidung.
Wie die Daily Mail berichtet, arbeitet Alexander Key als Koch. Zusammen mit Küchenchef Freddie Woodruff ist er Mitinhaber von "The Rocket Store", einem beliebten Fischrestaurant in Boscastle. Mit der 33-jährigen Assisi Jackson hat er zwei Kinder. Seit er am Freitagnachmittag in Boscastle gesehen wurde, fehlt von ihm jede Spur. Der junge Mann wurde am Samstagabend bei der Polizei von Devon und Cornwall als vermisst gemeldet, woraufhin ein dringender öffentlicher Aufruf gestartet wurde. Die Polizei habe Sorge um Alexanders Wohlergehen geäußert. Such- und Ermittlungsarbeiten im Raum Boscastle dauern an.
Das Küstendorf, bekannt für seinen beeindruckenden Hafen und die Klippenwanderwege, zieht ganzjährig Besucher an, könne aber insbesondere in den Wintermonaten gefährlich sein, berichtet die Daily Mail.
Mick Jagger hat insgesamt acht Kinder von fünf verschiedenen Frauen. Er ist zudem sechsfacher Großvater und seit 2014 Urgroßvater.
