Mick Jaggers Familie startet verzweifelte Suche nach vermisstem Familienmitglied

Drama kurz nach dem Jahreswechsel: Die Familie von Rock-Legende Mick Jagger sucht nach einem vermissten Familienmitglied. Demnach wurde der langjährige Partner von Jaggers Enkelin Assisi Jackson als vermisst gemeldet.

Schwiegersohn von Tochter von Mick Jagger vermisst

Jade Jagger, eine Tochter von Mick und Bianca Jagger, teilte den Polizeiaufruf in den sozialen Medien, in dem zu lesen ist, dass der 37-jährige Alexander Key zuletzt am 23. Jänner um 14:20 in einem örtlichen Pub in Cornwall gesichtet wurde.

Die Behörden bitten alle, die Alexander gesehen haben oder seinen Aufenthaltsort kennen, sich bei der Polizei zu melden. Das Posting der Schmuckdesignerin beinhaltet auch Fotos von Key und eine detaillierte Beschreibung seines Aussehens.