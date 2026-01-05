Michael B. Jordan ging nach "Black Panther" in Therapie

Die intensive Arbeit an seiner Rolle im Marvel-Film "Black Panther" wirkte für Schauspieler Michael B. Jordan lange nach.

Nach eigenen Worten begann der 38-Jährige deshalb nach dem Film eine Therapie, um sich von der Figur zu lösen und das Erlebte zu verarbeiten. "Nach dem Film blieb das eine Weile bei mir. Ich ging in Therapie, redete darüber und fand einen Weg, mich zu erholen", sagte Jordan bei "CBS Sunday Morning".

In "Black Panther" spielte der 38-Jährige den Antagonisten N'Jadaka beziehungsweise Erik "Killmonger" Stevens. Diese Figur habe kaum Liebe erfahren und sei von Verrat und kaputten Systemen geprägt gewesen, sagte der Schauspieler. "Das hat ihn geformt – seine Wut und seine Frustration."