Mel Gibsons wahnwitziges Vermögen und 400 Millionen Dollar Scheidung

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Mel Gibsons Haus wurde bei den Großbränden in Kalifornien zerstört, seine Familie blieb unversehrt.

Der Schauspieler hat ein geschätztes Vermögen von 425 Millionen US-Dollar und war einst einer der bestbezahlten Stars.

Seine Scheidung kostete ihn 400 Millionen Dollar. Zusammenfassung öffnen Zusammenfassung schließen

"Wenigstens habe ich keine dieser lästigen Klempnerprobleme mehr", sagte Schauspieler Mel Gibson dem US-Sender NewsNation, nachdem Anfang Jänner sein Haus den verheerenden Großbränden in Kalifornien zum Opfer gefallen war. "Mein Zuhause sah aus wie Dresden", scherzte er über seine abgebrannte Villa.

Der Schauspieler war eigenen Worten zufolge in Austin, um mit Joe Rogan einen Podcast aufzunehmen, als das Feuer sein Haus in Malibu erreichte. Seine Hühner überlebten. "Sie waren keine Brathähnchen", sagte Gibson. Er habe 14 bis 15 Jahre dort gelebt. "Die gute Nachricht ist, dass es den Menschen in meiner Familie und denen, die ich liebe, gut geht."

Mel Gibson: Kontrovers, doch schwerreich Dass der Oscar-Preisträger auf den Verlust seines Hauses verhältnismäßig gelassen reagierte, dürfte wohl an seinem prallgefüllten Bankkonto liegen. Das Vermögen des australisch-amerikanischen Schauspielers, Drehbuchautors, Regisseurs, Produzenten und Investors wird auf 425 Millionen US-Dollar geschätzt.

Mel Gibson dominierte jahrelang die Schauspielszene, bevor er aufgrund seines kontroversen Verhaltens weitgehend aus dem Rampenlicht verschwand. Als "Mad Mel", also wahnsinniger Mel, machte er über die Jahre hinweg immer wieder Schlagzeilen. Mal waren es antisemitische Pöbeleien, mal heftige Streitereien mit der Exfreundin. Nach Jahren des erneuten Alkoholmissbrauchs, in der Gibson sogar zu einer dreijährigen Bewährungsstrafe verurteilt wurde, konnte er durch das Engagement seiner engen Schauspielerfreunde wieder Fuß fassen. Die Blitz-Karriere des Mel Gibson Als sechstes von zehn Kindern einer irischstämmigen katholischen Familie wurde Gibson in Peekskill im US-Bundesstaat New York geboren. Ein elftes Kind wurde adoptiert. Nach seinem College-Abschluss im Jahr 1977 machte er im Blitz-Tempo Karriere. Nur zwei Jahre nach seinem Studium bekam er in dem von George Miller inszenierten Kinofilm "Mad Max" die Rolle eines Polizisten, der seine durch einen Rockergang getötete Frau rächt. Mit einem Budget von 350.000 Dollar spielte der Kult-Streifen fast 100 Millionen Dollar ein und diente Gibson als Sprungbrett für seinen Aufstieg zum Star. Auf die Spitze sollte ihn aber erst seine zweite große Rolle - in "Lethal Weapon" - katapultieren. 1989 gründete Mel Gibson zusammen mit Bruce Davey eine eigene Produktionsfirma, die fortan seine Filme produzierte. Sein Debüt als Regisseur gab er 1993 im Film "Der Mann ohne Gesicht", in dem er auch die Hauptrolle des Lehrers "Justin McLeod" übernahm, dessen Gesicht durch einen Autounfall entstellt wurde. 1995 fungierte er als Regisseur, Produzent und Hauptdarsteller des Historiendramas "Braveheart". Das knapp drei Stunden lange Historien-Drama erhielt zehn Oscar-Nominierungen und gewann in fünf Kategorien, unter anderem als Bester Film und für die Beste Regie.

Zu Bestzeiten 25 Millionen Dollar pro Film Angesichts der enormen Popularität seiner Filme und der Einnahmen, die viele von ihnen einfuhren, ist es keine Überraschung, dass Mel Gibson branchenübergreifend zu den bestverdienenden Schauspielern und Prominenten gehört und in der Vergangenheit angeblich regelmäßig 25 Millionen Dollar pro Film einnahm. Sein kontroverses Gebaren führte schließlich aber dazu, dass sich viele Studios und Fans von dem Schauspieler abwandten. Danach feierte er so etwas wie ein Comeback und ergatterte Rollen in Filmen wie "The Expendables 3" und "Daddy’s Home 2", die Berichten zufolge etwa 209 und 176 Millionen Dollar eingespielt haben sollen. 400 Millionen Dollar Scheidung Eine Trennung sollte den Mimen im wahrsten Sinne des Wortes ein Vermögen kosten: Wäre er 2011 nicht von seiner Ex-Frau geschieden worden, bei der er sich bereit erklärte, eine Abfindung in Höhe von 400 Millionen Dollar zu zahlen, wäre Gibsons Vermögen heute weitaus höher - 825 Millionen Dollar hätte er dann mehr auf dem Konto, um genau zu sein. Gibson war von 1980 bis 2009 mit der ehemaligen Zahnarzthelferin Robyn Gibson, geborene Moore, verheiratet, mit der er sieben Kinder hat. Im April 2009 reichte sie wegen "unüberbrückbarer Differenzen" die Scheidung ein. Dabei wurde bekannt, dass das Ehepaar bereits seit August 2006 getrennt lebte. Als Grund für die Differenzen wurde Gibsons Beziehung zu der russischen Popsängerin Oxana Petrowna Grigorjewa genannt. Mit ihr bekam der Schauspieler im Oktober 2009 sein achtes Kind. 2010 berichtete das People-Magazin, dass sich die beiden getrennt hätten.