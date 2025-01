Mel Gibson "überrascht" von Rolle als Trumps Hollywood-Botschafter

Trump erwartet Goldenes Zeitalter für Hollywood

Trump hatte zuvor auf seiner Online-Plattform Truth Social verkündet, dass sich Gibson, Sylvester Stallone (78) und Jon Voight (86) für seine Interessen in Hollywood einsetzen sollen. "Diese drei sehr talentierten Personen werden meine Augen und Ohren sein", schrieb der 78-Jährige. Die drei zählen zu den Anhängern Trumps.

Sie würden ihm dabei helfen, Hollywood "wieder größer, besser und stärker zu machen, als es jemals zuvor war", hieß es dort weiter. Hollywood habe in den vergangenen vier Jahren - also in der Amtszeit von Joe Biden - viel Geschäft ans Ausland verloren. Für Hollywood breche ein Goldenes Zeitalter an, schrieb Trump. Konkreter wurde der Republikaner nicht.

Schmähpreis-Verleiher witzeln über Botschaftsteam

Die Verleiher des Schmähpreises "Goldene Himbeere" - auf Englisch auch kurz "Razzies" genannt - meldeten sich auf der Plattform X nach Trumps Post ebenfalls zu Wort: "Der Klassiker. Ein Haufen von Razzie-Gewinnern wollen Hollywood retten!", hieß es in dem Post.