Mehrjährige Haftstrafe für US-Rapper Sean Kingston

US-Rapper Sean Kingston (35) muss wegen Betrugs für mehrere Jahre ins Gefängnis. Ein Gericht im US-Staat Florida verhängte eine Strafe von dreieinhalb Jahren hinter Gitter, wie US-Medien berichteten.

Sean Kingston nach Razzia festgenommen

Der Sänger, der mit bürgerlichem Namen Kisean Anderson heißt und unter anderem mit dem Song "Beautiful Girls" bekannt wurde, hatte das Gericht darum gebeten, von einer Gefängnisstrafe abzusehen und stattdessen Hausarrest und Entschädigungszahlungen zu verhängen.