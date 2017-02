Megan Fox - will keine Freunde

Der "Transformers"-Star hat Angst zu viel Party in Hollywood zu machen und hat deshalb keine Lust auf Bekanntschaften. "Ich habe keine Freunde und bin ständig daheim, wenn ich nicht arbeite", so Megan.

Die schöne Fox sieht man ausschließlich mit ihrem Mann Brian Austin Green, Promi-Partys vermeiden die beiden konsequent, daher haben die Zwei auch einen bescheidenen Bekanntenkreis in Hollywood.

Die französische Schauspielerin Charlotte Gainsbourg sieht sich selbst als verschlossene Person. "Ich habe immer eine gewisse Distanz zu anderen gewahrt, das war mein großer Fehler. Heute bereue ich das", gesteht Gainsbourg in einem Interview.

Sie habe keine Freunde. "Das mag daran liegen, dass ich zu früh mit dem Arbeiten angefangen habe. Oder zu schnell erwachsen werden wollte. Das machte es mir schwer, Freundschaften zu knüpfen."

Sie kenne sehr viele Leute. "Aber ich hatte nie diese Art von Freundschaft, bei der du mitten in der Nacht zum Telefonhörer greifen und davon ausgehen kannst, dass jemand am anderen Ende der Leitung garantiert drangeht."

Natalie Portman - in L.A nur Bekanntschaften

Die Oscargewinnerin fühlt sich in Hollywood einsam. Hier habe sie einfach so gut wie keine Freundschaften, so Portman. Nur mit einer Handvoll Bekanntschaften könne sie sich treffen, wenn sie in Los Angeles weilt.

In New York sei das anders, dort habe sie sich ein Leben aufgebaut, mit einer großen Clique, die nicht aus Promis besteht.

In Los Angeles ist das offenbar viel schwerer möglich, jeder wolle Karriere machen und nutzt Kontakte, um voranzukommen. Aus Sympathie entstünden Freundschaften nicht allzu oft.

Milla Jovovich - Nur Bekannte

Auch Model und Schauspielerin Milla Jovovich gestand in einem Gespräch, dass sie ihre Freizeit mit den Kindern und ihrem Mann verbringe, nicht aber mit Freunden: "Ich habe in Hollywood keine Freunde, maximal Bekannte."

Generell glaubt der "Resident Evil"-Star, dass man als Promi weniger gute Freunde hat: "Ich habe manchmal das Gefühl, dass Filmstars generell nicht sehr viele gute Freunde haben. Mein wirkliches Leben besteht darin, Bücher zu lesen, Puppenhäuser zu bauen, zu grillen und mit meiner Tochter zu spielen."

Angelina Jolie - keine Freunde zum Reden

Angelina Jolie hat in einem Interview zugegeben, dass sie keine weiblichen Freunde hat.

CNN erklärte sie damals: "Ich habe nicht sehr viele Freunde, mit denen ich spreche. Ich spreche mit meiner Familie, ich spreche mit Brad, der alles wissen will ...". Naja, jetzt wohl nicht mehr ...

Lady Gaga - zu schüchtern für Hollywood

Der exzentrischen Lady fällt es schwer, in Hollywood & im Musikbiz Kontakte zu knüpfen. Nach einer Preisverleihung meinte sie: "Ich habe während der BRIT Awards mit niemandem gesprochen. Ich sehe mich als Außenseiterin in der Musikindustrie und habe gar keine Freunde im Musikbusiness."

Die Pop-Queen teilt ihre Gedanken vor allem mit ihren Fans auf Twitter. In Hollywood fühlt sie sich fehl am Platz: "In der Szene Hollywoods bin ich immer schüchtern. Es ist ein bisschen so wie in der Highschool, als ich nicht dazugehörte."

Kristen Stewart - durch das Promi-Dasein verliert sie Freunde

Der "Twilight"-Star hat keine Promi-Freunde, nur mit Kirsten Dunst hat sie sich beim Dreh von "On the Road" gut verstanden. Und die Kumpels, die sie abseits des Filmbiz hat, haben es immer schwerer mit Stewart, wie sie selbst meint.

"Ich habe zwar Freunde, die sich melden und sagen: 'Komm, wir treffen uns in einem Restaurant'. Und ich antworte nur: "Wollt ihr euch nicht bei einem zu Hause treffen? Das würde viel mehr Spaß machen." Durch das Scheuen der Öffentlichkeit kommt Stewart immer öfter nicht mehr dazu, ihre Freunde zu sehen.

Christina Aguilera - wurde schon als Kind gemobbt Die Sängerin hatte schon in ihrer Schulzeit keine Freunde. Christina Aguilera schilderte ihre Kindheit als Alptraum. Sie war eine Außenseiterin, man verspottete sie, auf den Ruhm des jungen "Mickey Mouse-Club"-Stars waren wohl viele neidisch.