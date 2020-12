Mark Wahlberg und seine 400.000 Dollar-Quarantäne

Es gibt Quarantäne - und dann gibt es noch Quarantäne im Stil von Hollywoodstar Mark Wahlberg. Der "Ted"-Star befindet sich derzeit in Australien, um einen Werbespot für das Unternehmen Ladbrokes zu drehen. Doch anstatt seine von der Regierung vorgeschriebene Quarantäne in einem Hotel durchzuführen, soll sich Wahlberg laut Page Six eine Genehmigung dafür geholt haben, sich zusammen mit seiner Crew auf einem Luxus-Retreat außerhalb des australischen bei Promis angesagten Badeortes Byron Bay zu isolieren.

Mark Wahlberg besteht auf Quarantäne in Luxus-Retreat

Der Aufenthalt in dem namentlich nicht genannten Luxus-Ressort soll kein Schnäppchen sein. Die Isolation soll den Schauspieler bzw. seine Produktionsfirma in Summe 400.000 US-Dollar (rund 328.663 Euro) kosten.

Für eine Nacht in dem Luxus-Retreat alleine soll man bereits 2.500 US-Dollar hinblättern müssen. Zusätzlich soll ein Sicherheitsteam damit beschäftigt sein, rund um die Uhr Wahlbergs Sicherheit zu garantieren aber auch dafür zu sorgen, dass der Star dem Quarantäneprotokoll folgt, berichtet auch die Daily Mail. Ein privaten Krankenwagen soll in Bereitschaft stehen.