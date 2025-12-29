Mario Adorf hat seine große Liebe Brigitte Bardot zu verdanken

Die französische Film-Ikone Brigitte Bardot ist, wie der KURIER berichtete, mit 91 Jahren auf ihrem Anwesen La Madrague im südfranzösischen Saint-Tropez gestorben.

Der deutsche Schauspieler Mario Adorf hat ihr viel zu verdanken, wie er der Bild erzählte.

"Über Brigitte Bardot habe ich meine Frau Monique kennengelernt, die ebenfalls aus Saint-Tropez stammt", so der Mime. "Dafür bin ich ihr natürlich für immer dankbar und verbunden."

Die Nachricht von ihrem Tod habe ihn und seine Frau sehr getroffen. "Wir haben in den 60er- und 70er-Jahren viele gemeinsame Stunden und Feste verbracht, speziell während ihrer Zeit mit Gunter Sachs, der ebenfalls ein guter Freund war."

Mit Gunter Sachs war Bardot von 1966–1969 verheiratet.

Mario Adorfs spätere Ehefrau Monique war mit Brigitte Bardot befreundet, so lernte Adorf sie kennen. Wobei er zugibt, anfangs nur Augen für Brigitte gehabt zu haben. Doch wie das Leben so spielt, bezauberte ihn dann doch Monique mehr. "Und da begann die ganze Geschichte zwischen uns." Seit 1985 sind die beiden verheiratet.