Schaeffler: Die Milliardärin über Wien und Wurstsemmeln

Dieser Wien-Besuch erfüllt mich mit Stolz, macht mich aber auch wehmütig", verrät Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann (73), kurz nachdem sie ihrer schwarzen Limousine vor der " Schlumberger Wein- u. Sektkellerei" in Döbling entsteigt.

Seit dem Tod ihrer Mutter vor zwei Jahren komme die aus Prag gebürtige und in Österreich aufgewachsene drittreichste Frau Deutschlands (Vermögen: geschätzte 17,6 Milliarden Euro) "leider nur noch so selten in die Stadt", umso mehr freue sie sich über den Anlass ihrer Kurzvisite: