Margot Robbie will Sohn vor der Öffentlichkeit beschützen

Schauspielerin Margot Robbie hat sich selbst einen kleinen Maulkorb verpasst, wenn es darum geht, was sie in Interviews erzählt. "Früher in meiner Karriere habe ich in Interviews freier gesprochen. Ich bin ein gebranntes Kind, weil Menschen das, was ich gesagt habe, aus dem Kontext gerissen haben", sagte sie der britischen Vogue.

Ein großer Grund für einen noch stärkeren Schutz ihrer Privatsphäre sei ihr 14 Monate alter Sohn. "Ich versuche, diese Seite meines Lebens privat zu halten und ihn zu schützen. Wenn man von den 20er in die 30er und darüber hinaus wechselt, denkt man: ,Ich werde Dinge anders machen. Hier sind meine neuen Grenzen.'"