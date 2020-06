Madonnas Geheimplan in Wien

Warten hieß es für Autogrammjäger und Fotografen am Samstag vor dem Hotel Imperial, in dem Madonna samt Familienanhang bis Dienstag nächtigen soll: Nach ihrem Auftritt am Sonntag im Ernst-Happel-Stadion will die Pop-Queen die verbleibenden Tage nützen und ihrem Lover Brahim Zaibat Wien zeigen.

Um unbemerkt durch die Stadt schlendern zu können, will die 53-Jährige auf den Geheimplan zurückgreifen, der schon in Paris erfolgreich umgesetzt wurde. Ein "Ausgang" verläuft so: Bevor die Pop-Diva gut getarnt mit Brille und Hut das Hotel durch den Hinterausgang verlässt, schickt sie ein Double (die Doppelgängerin begleitet Madonna auf ihrer Welttour) durch den Haupteingang voraus.

Damit das Ablenkungsmanöver für die Fotografen funktioniert, wurden auch für Wien mehrere schwarze Limousinen reserviert.