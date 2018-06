Lust auf "Meer": Die Urlaubs-Schnappschüsse der Stars

Die allgemeine Lust nach dem Meer

Und, haben Sie denn schon ihren Sommerurlaub geplant? Wie wäre es denn mit "Seele baumeln lassen am Meer"? An den Stränden dieser Welt ist ja Gott sei Dank nicht nur Platz für die Reichen und Schönen. Und wie hat Top-Model Candice Swanepoel so schön neben ihr Instagram-Foto geschrieben:

"The presence of the ocean touches every living thing, no matter where it lives... Nowhere is more powerful and unforgiving, yet more beautiful, and endlessly fascinating... Yet... for too long, we have taken the ocean for granted’ - Sir David Attenborough" ("Die Präsenz des Ozeans berührt jedes Lebewesen, egal wo es lebt ... Nirgendwo ist es mächtiger und unversöhnlicher, noch schöner und endlos faszinierend ... Doch ... zu lange haben wir den Ozean für selbstverständlich gehalten").