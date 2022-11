Lupita Nyong'os hartes Unterwassertraining für Black Panther

Die kenianisch-mexikanische Schauspielerin verkörpert in "Black Panther" die Spionin Nakia, die in dem zweiten Film unter anderem ein Unterwasser-Königreich aufsucht. "Runter nach Talokan zu schwimmen, war nicht so einfach, wie es aussah!", schrieb Nyong'o neben dem kurzen Video klar. Mehr als drei Millionen Menschen hatten ihrem Clip am Montagmorgen ein Like gegeben.