Kennen Sie den dritten Hemsworth-Bruder?

" Westworld" spielt in einem Western-Freizeitpark der Zukunft, in dem die Besucher in verschiedenste Rollen schlüpfen und ihre masochistischen Fantasien an sogenannten "hosts", eigens für sie errichtete humanoide Roboter, nachgehen können. Als die Menschenmaschinen beginnen, sich an die Schandtaten zu erinnern, bahnt sich ein Kampf zwischen Maschinen und Menschen an.