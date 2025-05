Lippenleserin: Was Chalamet Jenner bei Basketballspiel romantisches zuflüsterte

Zwei Jahre später halten die beiden ihr Privatleben immer noch so gut es geht dem Rampenlicht fern, werden aber immer wieder recht verliebt wirkend gemeinsam gesichtet. Die britische Zeitung Daily Mail fragte bei der Lippenleserin NJ Hickling nach, was Chalamet und Jenner kürzlich bei einem Basketballspiel der New York Knicks gegen die Indiana Pacers besprachen. Ein Video der beiden Turteltauben verbreitete sich im Netz.

Chalamet, der auch aus Filmen wie "Call Me by Your Name" oder "Dune" bekannt ist, spielte in dem Spielfilm "A Complete Unknown" zuletzt Musik-Legende Bob Dylan.