Die britische Schauspielerin Lily Collins (27) hat erstmals öffentlich über eine frühere Essstörung gesprochen. Beim Sundance Film Festival im US-Bundesstaat Utah stellte sie am Wochenende den Film "To The Bone" vor, in dem sie ein Mädchen spielt, das an Anorexie erkrankt ist.

"Meine Vergangenheit mit Essstörungen öffentlich zu machen und zu erzählen, wie nah mir dieser Film gegangen ist, das ist eine der erfüllendsten Erfahrungen meines Lebens gewesen", schrieb die Tochter von Musiker Phil Collins am Sonntag auf Instagram zu einem Foto, auf dem sie selbst zu sehen ist, wie sie vor verschneiter Landschaft einen Luftsprung macht.

"Wir müssen diese Geschichte erzählen, weil das Thema meiner Meinung nach für junge Männer und Frauen ein echtes Tabu darstellt", sagte die 27-Jährige in einem Interview mit dem Portal Variety.com.

Collins bedankte sich auf Instagram bei ihren Fans für die Unterstützung: "Was für ein großer Moment für mich. Ich habe eine Vergangenheit, bin offen und schäme mich nicht oder bereue meine Erfahrungen."

Portia de Rossi: Nur 300 Kalorien täglich

Portia de Rossi leidet an Leberzirrhose, wie kürzlich bekannt wurde. Grund dafür seien unter anderem Diätpillen, die sie in ihrer Zeit während der "Ally McBeal"-Dreharbeiten zu sich genommen habe.

Bei Oprah gestand die Schauspielerin, dass sie zum Höhepunkt ihrer Magersucht lediglich 300 Kalorien am Tag zu sich genommen hat und nur noch 37 Kilogramm wog.

Während ihre "McBeal"-Kollegen in den Drehpausen essen gingen oder einfach entspannten, absolvierte sie in ihrem Wohnwagen ein hartes Sportprogramm. Sie habe lieber sterben wollen, als mit ihrer "Diät" zu scheitern, so die 43-Jährige im Nachhinein.

Jesscia Alba: Mit dem Durchbruch kam die Essstörung

Als Jessica Alba mit der Serie "Dark Angel" zum Star wurde, wurde es auch mit ihrer Essstörung schlimmer. Schon mit 12 Jahren habe sie begonnen für sich selbst zu kochen, weil sie nicht so dick wie ihre Familienmitglieder werden wollte.

Als Alba mit 18 weltweit bekannt wurde, kasteite sie sich noch mehr, um nur ja nicht dicker zu werden. "Viele Mädchen und Frauen haben Essstörung, auch ich hatte eine. Die Gedanken an Essen quälten mich."

Die heute 35-Jährige kam nicht mit ihrem Körper klar. "Ich weigerte mich, dass sich mein Körper vom Kind in eine Frau verwandelte. Es fühlte sich seltsam an, als wäre man nicht bereit für diesen Körper", so die Schauspielerin.

Coco Austin: Zu dick für Fotoshootings

Für ihr ausladendes Hinterteil ist Playmate Coco Austin heute bekannt. Zu ihren Anfangszeiten als Playmate hasste sie ihren Hintern allerdings.

"Als ich 18 war, war der J.Lo-Popo noch nicht so angesagt. Frauen mit einem großen Po galten damals als fett", erzählt die Frau von Rapper Ice-T.

Nachdem ihr bei einem Foto-Shooting empfohlen wurde, abzunehmen, habe sie eine Essstörung bekommen: "Ich habe alles versucht, Diät-Pillen, Entschlackung und Bulimie - aber ich liebe Essen einfach zu sehr."

"Desperate Housewife" Felicity Huffman musste sich wegen ihrer Essstörung einer Therapie unterziehen, wie sie nun verriet. Als Teenager habe sie an Bulimie gelitten, die sich in eine Magersucht weiterentwickelte.

Bei 1,65 m wog sie nur noch 44 Kilogramm als ihre Eltern sie endlich überzeugen konnten, sich von Ärzten helfen zu lassen. "Damals war ich sogar schon zu schwach zum Joggen".

„Ich war nie dünn genug, nie schön genug und meine Brüste waren nie groß genug", erzählt sie über ihre Denkweise mit Anfang 20. Heute - mit 54 - ist sie mit sich zufrieden, wie die nach wie vor sportverrückte über sich selbst sagt.

Alanis Morissette: Karotten und Kaffee

Auch Sängerin Alanis Morissette gestand, in ihrer Teenagerzeit stark magersüchtig gewesen zu sein. Sie habe sich fast ein halbes Jahr ausschließlich von Toast, Karotten und schwarzem Kaffee ernährt.

Erst mit 18 ging es ihr langsam wieder besser. Jahrelang sollte es allerdings noch dauern, bis sie geregelt essen konnte.

Das Buch "Eat to Live" des Ernährungsspezialisten Joel Fuhrman habe ihr geholfen, ein gesundes Verhältnis zum Essen zu entwickeln, so Morissette.

Ashlee Simpson: Essstörung durch Ballett-Kinder

Sängerin Ashlee Simpson litt am Beginn ihrer Karriere an Magersucht, wie sie vor einiger Zeit verriet. Angefangen habe die Krankheit aber schon als 11-Jährige.

"Als ich 11 Jahre alt war und Ballettunterricht nahm, war ich von vielen Mädchen mit Essstörungen umgeben. Und ich hatte auch eine kleine".

Damals hatte sie schon Phasen, in denen sie fast nichts zu sich nahm. In den letzten Jahren habe sie sich aber mit ihren Kurven angefreundet, heute will sie sich nicht mehr für eine Size-Zero-Figur quälen.

Nicole Scherzinger: "Ich habe mich gehasst"

Jahrelang litt Sängerin Nicole Scherzinger unter Bulimie. In einem Interview erzählte die 38-Jährige von der schweren Zeit, die sie als Frontfrau der Girlie-Band "Pussycat Dolls" durchmachte.

"Ich habe mich gehasst", erinnerte sich Scherzinger in ihrem TV-Auftritt und sagte, dass die Probleme mit der Bulimie besonders schlimm nach Auftritten gewesen seien: "Ich war wirklich von mir selbst angeekelt und habe mich so geschämt. Obwohl ich in einer Gruppe war, hatte ich mich noch nie so alleine gefühlt."

Nicht nur die Essstörungen machten ihr zu schaffen, Scherzinger fügte sich auch selbst Wunden zu: "Ich habe nie Drogen genommen, aber mich selbst zu verletzen war meine Sucht". Sie habe versucht, die vielen Narben zu verstecken. "Es ist peinlich, ich habe nie darüber gesprochen. Ich wollte keine Opferrolle ausfüllen und wollte nicht, dass meine Familie diese Dinge über mich erfährt", erzählte die Sängerin.

Demi Lovato: Täglicher Kampf

Für Disney-Star Demi Lovato ist der Kampf gegen ihre Magersucht noch lange nicht vorbei. "Es geht jeden Tag von vorne los, man bekommt nie frei", sagte die 24-Jährige dem Magazin Cosmopolitan.

"Wenn ich merke, dass ich wieder in alte Muster zurückfalle, muss ich andere um Hilfe bitten. Für mich ist das schwer zu lernen, weil ich gerne alles selbst mache", verriet die Schauspielerin und Sängerin.

Nach ihrem Zusammenbruch 2010 wurde neben ihren Essstörungen auch festgestellt, dass sie an einer manisch-depressiven Erkrankung leide. "Ich war erleichtert, als sie das heraus gefunden haben. Ich bin also nicht vollkommen verrückt. Es gibt einen medizinischen Grund für all das", so Lovato.

Gaga: "Bulimie und Magersucht seit ich 15 bin"

Über zehn Kilogramm hat Lady Gaga in den letzten zwei Jahren zugenommen und wieder verloren. Ein gefundenes Fressen für die Medien, die immer wieder gerne Bilder in unvorteilhaften Posen von dem Pop-Star veröffentlichen. Darauf antwortete Gaga auf im Vorjahr auf ihre Art.

Auf ihrer Homepage hat Lady Gaga vier Bilder von sich in BH und String-Tanga veröffentlicht. Für mehr Mut, zu seinem Körper zu stehen, warb Gaga mit ihrer Kampagne "Body Revolution 2013" und diesen Amateuraufnahmen.

Dabei gibt Gaga nicht nur preis, wie sie ungeschönt in Unterwäsche aussieht, sondern auch, dass sie seit Jahren mit ihrem Gewicht zu kämpfen hat. Die Bildunterschrift dieses Fotos: "Bulimie und Magersucht seit ich 15 bin".