Lil Wayne plagen die Krämpfe

Schon zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen musste der amerikanische Rapper Lil Wayne ("Tha Block Is Hot", " Lollipop") ins Krankenhaus in Los Angeles. Der Grund auch diesmal: Krampfanfälle. Nach einer Nacht Beobachtung beruhigte er seine Fans via Twitter: "Mit geht es gut. Danke!"

Im März musste Wayne sogar eine Woche im Krankenhaus verbringen. Dem Radiosender Power 108 erklärte er deshalb, schon seit seiner Kindheit Epileptiker zu sein. Die Krankheit würde durch Stress und zu wenig Pausen bei der Arbeit schlimmer werden. Ein bisschen nervös sind seine 11.000 Twitter-Follower nun, ob der Grammy-Preisträger seine USA-Tour von Juli bis September schafft.