Hamilton: Zu viele Partys schuld an Unfall

Ein bisserl zu viel gefeiert: Lewis Hamilton gab jetzt zu, dass das viele Feiern schuld an seinem Unfall war.

Seit dem Gewinn seines dritten ' Formel1'-Titels in den USA letzten Monat hat der Rennfahrer nicht viel Schlaf bekommen.

Das Resultat: Der 30-Jährige hat am Dienstag (10. November) in Monaco die Kontrolle über sein Privatauto verloren und ist in drei stehende Autos gekracht.