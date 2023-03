Letzter USA-Geburtstag: Prinzessin Madeleine veröffentlicht Foto von Tochter Adrienne

Nach Jahren in den USA kehrt die schwedische Prinzessin Madeleine (40) zurück in ihre skandinavische Heimat. Die jüngste Tochter von König Carl XVI Gustaf (76) zieht mitsamt ihrer Familie im August nach Stockholm, wie das schwedische Königshaus am Dienstag mitteilte. Die Prinzessin und ihr Mann Christopher O'Neill (48) hätten den Entschluss gefasst, dass die Familie bis auf weiteres in Schweden wohnen solle.