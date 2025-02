"Let's Dance": Auch Jeanette Biedermann fällt aus

"Ich hätte so gerne getanzt, und ich habe wirklich bis zum Schluss alles gegeben," sagt die Sängerin in einer auf Instagram veröffentlichten Videobotschaft.

Sängerin Jeanette Biedermann ist erkrankt und muss deshalb in der RTL-Tanzshow "Let's Dance" eine Runde aussetzen.

"Ich hätte so gerne getanzt, und ich habe wirklich bis zum Schluss alles gegeben, aber ich habe seit Tagen hohes Fieber und einen riesen Infekt", sagt sie in einer auf Instagram veröffentlichten Videobotschaft. Ihr Arzt habe ihr "dringend davon abgeraten, so auf die Tanzfläche zu gehen". Nächste Woche möchte sie "wieder am Start sein", so Biedermann.

Auch die Reality-TV-Persönlichkeit Leyla Lahouar fällt bei der nächsten Runde am Freitag krankheitsbedingt aus. "Mein Arzt hat mich jetzt erstmal aus dem Verkehr gezogen", sagte Lahouar in einem Video. "So krank war ich wirklich schon lange nicht mehr."

In der ersten Folge der aktuellen Staffel hatte sich vergangenen Freitag der stark sehbehinderte Schwimmer Taliso Engel in die Herzen des Fernsehpublikums getanzt. Dank des Votums der Zuschauerinnen und Zuschauer erhielt der 22-Jährige das sogenannte Direktticket. Damit kann er in der nächsten Folge von "Let's Dance" keinesfalls ausscheiden. Beim Jury-Votum hatte der in Nürnberg geborene Schwimmer, der schon Weltrekorde aufgestellt und zweimal Paralympics-Gold gewonnen hat, für seinen Langsamen Walzer nur 15 Punkte gesammelt. Das sind drei weniger als der Jury-Favorit, Ballermann-Sänger Marc Eggers, erhielt.

Tanzpartnerin soll Handicap kennen - und sofort vergessen Engel absolvierte allerdings einen enorm sympathischen Auftritt und legte einen beeindruckenden Tanz hin. Der Sportler erläuterte seine Behinderung: "Man kann sich das so vorstellen, dass ich nur noch am äußersten Rand vom Auge was sehe." RTL simulierte diese Perspektive für einen kurzen Moment mit einem weithin schwarzen Bild. Seine Partnerin solle das zwar wissen, aber am liebsten sofort wieder vergessen, wünsche er sich, sagte der Sportler. Nach der Darbietung sprach Engel offen über seine Ängste auf dem Tanzparkett: "Wir haben einen Langsamen Walzer. Und ich bin trotzdem außer Atem. Weil ich einfach vor Nervosität so einen hohen Puls hatte. Ich habe den ganzen Tanz hindurch gezittert." In der nunmehr 18. Staffel tanzen außer Biedermann, Lahouar und Engel unter anderem Fernsehkoch Roland Trettl, Promi-Sohn Diego Pooth, Schauspielerin Simone Thomalla und Stuntfrau Marie Mouroum.