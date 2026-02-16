"Let's Dance" 2026: Influencerin Vanessa Borck tritt mit Tanzpartnerin an

Bei der RTL-Tanzshow "Let's Dance" wird wieder ein gleichgeschlechtliches Tanzpaar zu sehen sein. "Ich tanze mit einer Frau", verriet die Influencerin Vanessa Borck am Samstag auf dem Instagram-Account von "Let's Dance". Einen Wunsch, wer ihre Partnerin werde, habe sie zwar nicht, sie hoffe aber, dass sie recht groß sein werde: "Damit da nicht so eine ganz große Differenz ist." Sie selbst sei schließlich 1,79 Meter groß.

Die 29-Jährige hofft, dass die Chemie zwischen ihr und der Tanzpartnerin stimmen werde: "Dann können wir am besten etwas fühlen zusammen." Die lesbische Influencerin hat mit ihrem Insta-Account "nessiontour" 1,8 Millionen Follower. Im vergangenen Jahr war Borck in der Dating-Reality-Show "Princess Charming" aufgetreten, in der Frauen um eine Frau buhlen.