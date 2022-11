Lena Gercke begeistert mit Babybauch-Foto kurz vor der Geburt

Model und Moderatorin Lena Gercke wird aktuell zum zweiten Mal Mutter. Mit ihren ├╝ber drei Millionen Followerinnen und Followern auf Instagram teilte sie am Samstag ein Foto, auf dem zu erkennen ist, dass die Geburt unmittelbar bevorstehen d├╝rfte.

Fans freuen sich mit Gercke

"Holding you forever" - also "werde dich f├╝r immer halten", kommentierte Gercke das professionelle Bild, auf dem ihr Babybauch k├╝nstlerisch in Szene gesetzt ist. Ihren Post versah sie mit einem roten Herzen und einem Feuer-Emoji. Mehrere Prominente und zahlreiche Fans dr├╝ckten in der Kommentarspalte ihre Bewunderung aus. "Lena, du siehst wundersch├Ân aus", schrieb etwa der deutsche Influencer Riccardo Simonetti.