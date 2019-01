Le Grand Bal in der Hofburg

Der Kongress tanzt – das hat im September 200-Jahre-Jubiläum in dieser Stadt. Zum zweiten Mal bereits lud Hofburg-Direktorin Renate Danler zum Nachfolge-Ereignis des Kaiserballs in die majestätischen Prunksäle: „Le Grand Bal“ zog gut 2500 Gäste aus 40 Nationen in seinen Bann. Nicht wenige von ihnen wollten selbst um fünf Uhr Früh nicht aufgeben. Also zu einem Zeitpunkt, zu dem sowohl Inszenierung als auch Ausstattung (unter Federführung des inspirierten Christof Cremer ) wohl mehrheitlich längst doppelt und dreifach registriert wurden. Das Motto „L’Esprit Viennois“ ließ die Menge im Dreivierteltakt das neue Jahr begrüßen und begießen.