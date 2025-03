Dieses private Romanik-Detail verrät Lady Gaga auf ihrem neuem Album

Lady Gaga feiert mit ihrem neuen Album "Mayhem" derzeit internationale Erfolge und zementiert mit der Rückkehr zum Dance-Club-Sound, mit dem sie berühmt wurde, einmal mehr ihren Status als schillerndster und größter Pop-Star der Gegenwart.

Doch die 38-Jährige, die sich für ihr neues Album einem düsteren Look verschrieben hat und sich auch bei PR-Terminen neuerdings gerne mit schwarzer Perücke und gebleichten Augenbrauen zeigt, kann zwischen all den hämmernden Beats und dem Techno-Gestampfe auch höchst gefühlvoll: In der Power-Ballade "Blade Of Grass" (zu Deutsch: "Grashalm") singt sie über die Liebe zu ihrem Verlobten Michael Polansky (41) – und verrät sogar romantische Details über dessen Heiratsantrag.

Persönliche Ballade auf neuem Album Der Megastar und der Unternehmer verlobten sich bereits im April des Vorjahres, bekannt wurde dies aber erst im Juli. Zusammengefunden haben die beiden aber schon vor einigen Jahren. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Gaga in ihren Songs – seien es Tanzkracher oder Liebes-Hymnen – tief in ihre Seele blicken lässt und manchmal auch Überraschendes aus ihrem Privatleben offenbart. "Blade of Glass" verhält sich hier nicht anders, es lohnt sich also, genau hinzuhören – besonders bei der Textzeile "Komm und wickle diesen Grashalm um meinen Finger wie einen Gips. Denn auch wenn die Kirche niedergebrannt ist, werde ich deine Königin ohne Krone sein", die Gaga gefühlvoll ins Ohr des geneigten Zuhörers schmachtet.

Grashalm als Ehering Aufmerksame Fans wissen: Lady Gaga (die mit bürgerlichem Namen Stefani Joanne Angelina Germanotta heißt) trägt tatsächlich einen Ring am Verlobungsfinger, der die Form eines Grashalms hat. Die tiefere Bedeutung der Textzeile aus "Blade of Grass" und was es mit dem außergewöhnlichen Schmuckstück auf sich hat, verriet die "Abracadabra"-Sängerin kürzlich im Rahmen einer Pressekonferenz zu ihrem neuen Album. Dort gab sie an, dass der Song tatsächlich von Polanskys Heiratsantrag handelt. "Lange bevor er mir einen Antrag machte, sagte er, als wir im Garten waren: 'Wenn ich dir eines Tages einen Antrag mache, was soll ich dann tun?'", erinnerte sich Gaga. "Und ich sagte: 'Du kannst einfach einen Grashalm aus dem Garten nehmen und ihn um meinen Finger wickeln.' Und er hat mir tatsächlich mit diesen grünen Bändern einen Antrag gemacht." Um bösen Gerüchten vorzubeugen, zeigte sie den Anwesenden ihren Verlobungsring mit Diamanten und fügte lachend hinzu: "Er hat mir auch einen [echten] Ring geschenkt."

Standesamt oder Zirkus mit Einhörnern? Es ist nicht das erste Mal, dass Lady Gaga Details über ihre Verlobung und ihre Hochzeitspläne mit Polansky ausplaudert. Im Interview mit US-Talkmaster Jimmy Kimmel erzählte sie gut gelaunt, dass der 41-Jährige während eines Kletterausfluges um ihre Hand angehalten habe. Aber: "Er hat mir den Antrag nicht auf dem Gipfel gemacht. Wir sind auf den Gipfel geklettert, haben uns umgesehen und ein paar Fotos gemacht. Wir stiegen dann wieder herab und gingen zurück ins Zimmer. (...) Er wollte wissen, ob es in Ordnung sei, mir einen Antrag zu machen, bevor er es tat. Ich sagte: 'Ja! Das ist es!'" Kimmel wollte wissen, ob Polansky auf die Knie ging, woraufhin Gaga antwortete: "Hat er nicht. Ich bin eine moderne Lady, ich mag, wie er es gemacht hat." Konkrete Pläne für das Jawort gebe es noch nicht. "Ich weiß nicht, was wir machen werden. Wir sind uns noch nicht ganz sicher", so Gaga auf eine entsprechende Frage Kimmels. "Wir reden oft darüber, einfach ins Standesamt zu gehen, nur wir beide, und dann chinesisches Essen zu bestellen. Aber wie ich mich kenne, könnte es auch wie ein Zirkus mit Einhörnern werden." Hier können Sie das Gespräch nachsehen.