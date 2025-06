Kylie Minogue erkrankt, Konzert fällt aus

Kylie Minogue hat ihr für kommenden Montag (16. Juni) geplantes Konzert in Berlin verschoben. Sie leide an einer Virusinfektion mit Heiserkeit, wie die australische Popsängerin ("I Should Be So Lucky") auf der Plattform X mitteilte. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. "Leider muss Kylie ihr geplantes Konzert in der Uber Arena wegen Krankheit verschieben. Der Ersatztermin wird umgehend bekanntgegeben", heißt es in einer Mitteilung.