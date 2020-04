Kristen Stewart: Die Unsterbliche wird 30

Sie ist wohl mit Abstand die Königin des „Resting Bitch Face“, sprich, ihr Gesichtsausdruck wirkt immer etwas muffelig, dabei kann Kristen Stewart mit ihren 30 Lenzen schon eine beachtliche Karriere vorweisen.

Entdeckt wurde das Mädel aus Los Angeles mit acht Jahren, als sie in einem Weihnachtsstück auf der Schulbühne stand. Danach folgten kleinere Engagements, bis sie 2002 in „Panic Room“ an der Seite von Jodie Foster ihre erste große Rolle ergatterte. Eigentlich sollte diese ja Hayden Panettiere (Ex von Wladimir Klitschko) spielen, aber Stewart ersetzte sie.

Weltruhm erlangte sie aber mit der fünfteiligen Vampir-Saga „Twilight“. 2010 führte Stewart die Liste der erfolgreichsten Schauspielerinnen an – Jahreseinkommen 29 Millionen Dollar! „Ich hatte echte Probleme mit dem Ruhm, der quasi über Nacht auf mich geworfen wurde“, sagte sie in einem Interview.