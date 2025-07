Konny und Manu Reimann: "21 Jahre Freiheit, Mut und Familie"

"Unendlich dankbar für all die Erinnerungen"

Gemeinsam blicken sie jetzt zurück: "Heute vor 21 Jahren… Am 7. Juli 2004 sind wir mit zwei Kindern, Hund und Papagei in ein neues Leben gestartet – unser großer Traum: die USA. Seitdem haben wir unzählige Abenteuer erlebt, wundervolle Menschen getroffen und unser Leben selbst gestaltet. Heute sind wir stolze Großeltern von vier Enkelkindern und unendlich dankbar für all die Erinnerungen, die hinter uns liegen – und für alles, was noch kommt. 21 Jahre Freiheit, Mut und Familie", schreiben sie zu einem Video, in dem sie Luftballons in Form der Zahl 21 halten und dabei sichtlich stolz in die Kamera schauen. Zu sehen hier.

Konny und Manu Reimann wanderten im Jahr 2004 von Deutschland nach Texas aus. Inzwischen leben die beiden auf Hawaii. Sie sind aus der deutschen Reality-TV-Szene nicht mehr wegzudenken. Laut dem Sender RTLZWEI ist Konny "erfolgreicher Unternehmer und Fernsehdarsteller. Gelernt hat er die Berufe des Schiffsmaschinenbauers und technischen Zeichners. Konny arbeitete aber auch als Kältetechniker bei der Bundeswehr".