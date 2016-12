Komplett verändert: Gülcan Kamps ohne Make-up

Gar nicht leicht zu erkennen, um welches deutsche TV-Sternchen es sich hier handelt. Moderatorin und It-Girl Gülcan Kamps hat sich ausnahmsweise ohne Make-up auf Instagram gezeigt.

Sonst kennen wir die 34-Jährige eigentlich nur ordentlich aufgedonnert mit viel Schminke.

Nur mit künstlichen Wimpern beklebt traute sich Kamps nun aber vor die Linse - und erntete Beifall von ihren Fans.

Sylvie Meis

Sie ist für ihre puppenhaft makellosen Auftritte mit viel Make-up bekannt. Jetzt hat Sylvie Meis aber einen seltenen Schnappschuss gepostet, der sie ungeschminkt zeigt. Die Fans zeigen sich im Netz begeistert von der natürlichen Sylvie. Vielleicht gibt's nach den vielen Komplimenten ja in Zukunft weniger Puppen-Style bei Frau Meis ...

So aufgebrezelt zeigt sich die Moderatorin als Aufputz der Show "Let's Dance".

Frauke Ludowig

Leicht ist sie nicht zu erkennen: Die "Exclusiv"-Moderatorin Frauke Ludowig postete ein Bild von sich ohne jegliches Make-up. Natürlich und gut sieht die 52-Jährige aus - auch wenn ihre Lippen wie durch ein Wunder, extrem an Volumen gewonnen haben.

So kennen wir die Society-Expertin. Perfekt blondiert und immer etwas aufgedonnert.

Salma Hayek

Viele die sie persönlich treffen, sind hin und weg von ihrer Natur-Schönheit: Salma Hayek zeigt sich jetzt auf Instagram ohne Schminke und sieht noch immer äußerst gut aus. "Nasse Haare, kein Make-up, kein Filter, kein Photoshop – aber sehr gutes Licht" erklärt die 49-Jährige das Bild.

Zum Vergleich: So sieht Hayek dann aufgebrezelt aus - hier mit ihrem schwerreichen Mann Francois-Henri Pinault im Schlepptau.

Jennifer Garner

Jennifer Garner ist bekannt dafür, uneitel zu sein. Etwas geschminkt geht die bessere Hälfte von Ben Affleck dennoch meist aus dem Haus. Wenn es aber zum Fit-Marsch geht, verzichtet die 42-Jährige komplett auf Make-Up und Haarstyling.

So glamourös sieht die dreifache Mama aus, wenn sie auf einem Red Carpet auftaucht.

Calista Flockhart

Nachdem es ihrem Mann Harrison Ford nach einem Flugzeugabsturz wieder einigermaßen gut geht, shoppt Calista Flockhart fast unerkannt - weil ohne Schminke - fleißig Deko für Ostern.

Der "Ally McBeal"-Star kann aber auch anders.

Rihanna

Rihanna sieht offenbar immer, immer, echt immer gut aus. Egal was sie trägt, oder nicht trägt.

Rihanna mit ordentlich Make-Up bei einer Filmpremiere.

Naomi Watts

Sehr erfreut ist Naomi Watts nicht, als Fotografen sie am Weg ins Fitnessstudio knipsen. Dabei ist die 48-jährige Schauspielerin immerhin auch ohne Schminke und Stylist zu erkennen - in Hollywood nicht unbedingt Normalität.

Aufgehübscht sieht Watts dann doch etwas anders aus. Zu ihren Falten steht die Australierin aber. Watts gilt als eine der ganz, ganz wenigen im Showbiz, die ihre Falten zeigt und auf Botox und Co offensichtlich verzichtet.

Diane Kruger

Fast unerkannt schlendert auch "Inglourious Basterds"-Star Diane Kruger durch Los Angeles. Keiner Wunder, sie sieht "oben ohne" auch extrem anders aus als bei offiziellen Anlässen, bei denen das Ex-Model beispielsweise als Chanel-Botschafterin fungiert.

Zum Vergleich: So sieht die 40-Jährige aus, wenn sie am Red Carpet auftritt.

Halle Berry

Von Paris geht es nun doch wieder nach Los Angeles. Auf die Paparazzi, die hier lauern, pfeift Halle Berry aber dennoch. Ohne Rundum-Styling und Designer-Tascherl geht die Schauspielerin einkaufen.

Bei Veranstaltungen glänzt die 50-Jährige dann aber stets auf Neue.

Ungekämmt und ungeschminkt geht es für diese Schauspielerin im Regen schnell zum nächsten Geschäftstreffen in Los Angeles. "Friends"-Star Lisa Kudrow ist als äußerst uneitel bekannt.

Die 51-Jährige hat sich dem strengen Schönheitsdiktaten in Hollywood nie ergeben. Aber Pressefotos und und Red Carpet-Events mit reichlich Make-Up und einem Zahnpastalächeln müssen eben ab und zu sein.

Candace Cameron

Die Schauspielerin kennen Sie nicht? Candace Cameron ...

... war Star der Serie "Full House", die nun neu aufgelegt werden soll. Geschminkt kommt einem Cameron dann etwas bekannter vor.

Drew Barrymore

Auch Drew Barrymore steht zu ihren Falten und zeigt sich ohne Perfekt-Styling beim Coktail schlürfen.

Auf dem Red Carpet sieht die zweifache Mutter dann tatsächlich wieder aus wie ein Hollywood-Star.

Jennifer Lopez

Ein seltenes Bild wird uns über Instagram zuteil. Die sonst auf Perfektion getrimmte Jennifer Lopez zeigt sich am Pool ihres Hauses ungeschminkt.