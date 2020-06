Komiker Tracy Morgan ist schwer verunglückt

Der Zustand des Schauspielers ist weiterhin sehr kritisch, bestätigte ein Sprecher Morgans gegenüber US Weekly. Er befindet sich zurzeit im künstlichen Koma auf der Intensivstation des Universitätsklinikums "Robert Wood Johnson" in New Brunswick, New Jersey. "Seine Familie ist jetzt bei ihm, und er bekommt eine ausgezeichnete Behandlung", so der Sprecher.