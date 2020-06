Königspaar auf Besuch in allen Provinzen

Das neue Königspaar Willem-Alexander, 46, und Máxima, 42, wurde auf seiner Rundreise durch alle zwölf Provinzen der Niederlande jubelnd empfangen. In der festlich geschmückten Stadt Groningen im Norden des Landes winkten Tausende Begeisterte den Royals zu, ebenso in Arnheim und in anderen Städten. Auf der „Royal Tour“ sollten so viele Bürger wie möglich den König und seine Frau zu sehen bekommen.