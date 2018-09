Königin Elizabeth II: Bargeld? Immer nur Sonntags

Bargeld? Wozu auch?

In dem klassischem Handtäschchen der Queen befindet sich laut ihrer Biografin Sally Bedell zufolge so mancher Kleinkram. So soll sie darin Lesebrillen, einen Füllfederhalter, Lippenstift, Minz-Lutschtabletten, Taschentücher und einen tragbaren Haken mit sich führen, um ihre Tasche aufzuhängen. Ein essentieller Gegenstand aber fehlt stets darin: Bargeld. Wozu auch? Bezahlen muss Englands Oberhaupt so gut wie nie und falls doch, übernehmen das ohnehin die Menschen um sie herum.