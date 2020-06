Kim verrät Geschlecht des Babys

Der nächste Hauptdarsteller der US-Realityserie "Keeping Up with the Kardashians" ist weiblich: Rapper Kanye West (35) und Promisternchen Kim Kardashian (32) haben am Sonntagabend (Ortszeit) das Geschlecht ihres erwarteten Babys verraten: Es wird ein Mädchen. Die Ankündigung war der kräftig beworbene Höhepunkt beim Auftakt der achten Staffel der Realityserie "Keeping Up with the Kardashians". Das Baby soll im nächsten Monat zur Welt kommen.