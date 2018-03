Jennifer Ansiton bekannte sich schon vor Jahren zu ihrem Marihuana-Konsum. "Ich genieße Cannabis. Daran ist nichts Falsches", verriet sie 2001 dem Rolling Stone.

Auch mit ihrem Ex-Mann Brad Pitt genehmigte sich Jen gelegentlich einen Joint. Die beiden hatten sogar ein Haus in Amsterdam. Klatschblätter berichteten damals viel über den Cannabis-Konsum des ehemaligen Paares.

"Das ist lustig. Du siehst so eine Schlagzeile wie – dass mein Mann und ich drogensüchtig sind. Und dann liest du die Story und drin steht, dass du Gras geraucht hast. Nicht Heroin oder Kokain. Gras!", so Aniston.



Als "Pot-Head" würde sie sich aber nicht bezeichnen. "Alles in Maßen", erklärte die Schauspielerin.



Auch Oscar-Preisträgerin Chralize Theron outete sich kürzlich gegenüber Jimmy Kimmel als Kifferin. Sie nutze die Droge als Alternative zu herkömmlichen Schlafmittel. Wie ihre Mutter leidet die 42-Jährige an einer Schlafstörung. Die sei es auch gewesen, die ihr Marihuana besorgt habe.



"Letzte Woche schneite sie in ihrem Tennis-Outfit bei mir herein, brachte mir einen kleinen Behälter mit und legte ihn auf meinen Küchentisch", so Theron. "Sie sagte: 'Ich bin selber ins Geschäft gegangen'."





Nun könne sie wunderbar schlafen, auf ihre Mutter als "Dealer" werde sie aber nicht verzichten. "Ihr kriegt sie nicht, sie gehört nur mir", scherzte Theron. Im US-Bundesstaat Kalifornien ist der Verkauf von Marihuana legal.

Nach ihrer Trennung von ihrem Verlobten Liam Hemsworth im Jahr 2013 ließ es Miley Cyrus krachen.

Es verging kein Tag, an dem sich die Popgöre auf Instagram nicht mit einem Joint in der Hand auf Instagram inszenierte.

Die wilden Zeiten sind nun aber vorbei: Inzwischen sind Miley und Chris wieder zusammen und auch dem Graskonsum hat die Sängerin angeblich abgeschworen.

Auch Morgan Freeman hat zugegeben, dass er Marihuana raucht. Der Hollywoodstar outete sich als Langzeit-Konsument von Cannabis.

"Sie sagten mir immer, 'Junge, wenn du das Zeug rauchst, wirst du abhängig!' Meine erste Frau hat mich vor vielen Jahren an die Droge herangeführt."

Bild: Freeman mit seinem Enkelkind

"Ich habe Fibrositis in meinem Arm und das einzige, was es lindert ist Marihuana." Außerdem behauptet Freeman, dass die Droge weitaus sicherer sei als Alkohol: "Jetzt muss das Verständnis geschaffen werden, dass Alkohol keinen wirklichen medizinischen Nutzen hat. Vielleicht entspannt es dich, wenn du einen Drink hast, aber nach zwei oder drei geht es dir scheiße."

"Hangover"-Star Zach Galifianakis ist ebenso ein Fürsprecher der "weichen" Droge. Für ein Eklat sorgte der Schauspieler in der amerikanischen Talkshow "Real Time with Bill Maher".

Gastgeber Maher und seine drei weiteren Gäste diskutierten gerade über die umstrittene Freigabe von Marihuana in Kalifornien, als sich Galifianakis vor laufender Kamera einen Joint aus der Jackentasche zog, ihn anzündete und kräftig inhalierte. Ein klares Statement.

"Es kümmert doch niemanden, ob du einen Joint rauchst oder nicht", sagte Arnold Schwarzenegger in einer US-Talkshow. Der ehemalige Gouverneur von Kalifornien stand zu seiner Amtszeit Kiffern tolerant gegenüber. Dieses Video zeigt den jungen Arnie selbst in Aktion.

Hollywood-Legende Jack Nicholson sprach schon immer offen über seine Marihuana-Affinität. Im Kult-Film "Easy Rider" musste er seine Liebe zum Glimmstengel nicht vortäuschen.

Auch Rihanna genehmigt sich gerne einen Blunt und zeigt sich immer wieder mit einer verdächtigen Zigarette.

Auch ein T-Shirt führte sie aus, auf dem eine Step-By-Step-Anleitung für den Bau eines Joints prangte.

Lady Gaga musste sich nach dem Marihuana-Konsum bei ihrem Auftritt in Amsterdam einiges anhören lassen. "Ich denke, es ist niemals hilfreich, wenn eine Person von öffentlichem Interesse dabei gesehen wird, wie sie Drogen konsumiert," zitierte das britische Portal MailOnline John Jolly von der Anti-Drogen-Organisation Blenheim CDP.

Beim Konzert in der niederländischen Hauptstadt wurde der Sängerin ein Joint auf die Bühne geworfen. Nachdem ihr Tänzer den Glimmstängel auf seine Echtheit überprüft hatte, sagte sie ins Mikrofon "Oh, er ist echt", zündete ihn an und nahm ein paar Züge.

Rapper Snoop Dogg kennt keine Scherze wenn's um dieses Thema geht und zeigt sich immer wieder mit der Tüte in der Öffentlichkeit. Und geht noch einen Schritt weiter: Das Kiffen macht er gar zur Familientradition.

Sein Sohn Corde twitterte ein Foto, das Vater und Sohn Dogg beim Bong-Rauchen zeigt. Ob das die richtige Erziehungsmaßnahme ist?

Darüber lässt sich freilich streiten. Fakt ist: Wo ein Snoop, dort ein Joint. Von seiner Nähe profitieren gerne auch andere Promis wie in diesem Fall Regisseur und Drehbuchautor Eli Roth (Mi.).

Der deutsche Rapper Sido wurde bei einer Preisverleihung dabei erwischt, wie er öffentlich einen Joint rauchte. Einem Geständnis zufolge rauche er bereits seitdem er 13 Jahre alt ist täglich Marihuana, weil es ihn "beruhigt" und ihm ein "geiles Gefühl" gibt.

Nicht alle Stars tun's gerne in der Öffentlichkeit. Dieses Foto zeigt Schauspielerin Milla Jovovich, die sich im Urlaub mit einer Tüte entspannt.

Nicht so entspannt: Kristen Stewart mit einer Pfeife. Sie schien nicht ganz sicher zu sein, ob nicht doch ein Paparazzi in der Nähe ist.

Dass es Charlie Sheen gerne tut, dürfte an dieser Stelle niemanden wirklich überraschen. (Im Bild: Eine Szene aus dem Film "Platoon")

"Jackass"-Star Steve-O genießt den Dunst und heilt womöglich damit seine Wunden.