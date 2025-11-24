Kevin Spacey obdachlos? Fremde bieten Schauspieler Unterkunft an

Sein Statement richte sich nicht an die Presse, "sondern an die Tausenden von Menschen, die sich in den letzten Tagen gemeldet haben, mir eine Unterkunft angeboten oder einfach nur gefragt haben, ob es mir gut geht", fuhr der 66-Jährige fort.

"Normalerweise korrigiere ich nicht die Medien", sagte Spacey am Sonntag, dem 23. November 2025, in einem Video auf Instagram. "Wenn ich es täte, hätte ich kaum Zeit für anderes, aber angesichts der jüngsten Artikel, in denen behauptet wird, ich sei obdachlos, sehe ich mich veranlasst, darauf zu reagieren."

Schauspieler Kevin Spacey hat klargestellt, nicht obdachlos zu sein, nachdem er in einem kürzlich geführten Interview erzählt hatte, er lebe in Hotels und Airbnbs.

"Aber ich fände es unehrlich, wenn ich Sie glauben ließe, ich sei im umgangssprachlichen Sinne tatsächlich obdachlos", stellte der Filmstar klar - womit er auf sein am Mittwoch von Telegraph veröffentlichtes Interview mit dem Journalisten Mick Brown anspielte.

"In meinem Gespräch mit Mick Brown, dem großartigen Journalisten, habe ich erzählt, dass ich quasi in Hotels und Airbnbs lebe und dorthin gehe, wo es Arbeit gibt", führte Spacey aus. "Genau wie zu Beginn meiner Karriere. Ich habe das ganze Jahr über fast ununterbrochen gearbeitet, und dafür bin ich unendlich dankbar."

Spacey betonte, dass es "viele Menschen" gebe, die "auf der Straße leben", "in ihren Autos" wohnen oder sich in "schrecklichen finanziellen Situationen" befinden. Auf ihn treffe das aber nicht zu.

Der Oscar-Preisträger war 2023 in einem Aufsehen erregenden Strafprozess in London von Anschuldigungen sexueller Übergriffe gegen vier Männer freigesprochen worden. 2022 hatte Spacey in einem Zivilprozess um mutmaßliche sexuelle Belästigung in New York Recht bekommen.

Weitere Klage eingereicht

Im Februar hatte der ehemalige Schauspieler Ruari Cannon in London eine weitere Klage gegen Spacey eingereicht. Cannon hatte Spacey zuvor in einem Dokumentarfilm vorgeworfen, ihn 2013 in der Öffentlichkeit unangemessen angegriffen zu haben. Spacey weist die Vorwürfe zurück. Der US-Schauspieler war 2016 zum letzten Mal in Cannes auf dem roten Teppich gewesen.

Spacey war mit Filmen wie "Die üblichen Verdächtigen" und "American Beauty" bekannt geworden, für die er mit einem Oscar als bester Neben- beziehungsweise bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde. Der Hollywood-Star, der auch in der Serie "House of Cards" die Hauptrolle spielte, zählt zu einer Reihe von Stars, darunter Bill Cosby und R. Kelly, die sich im Zuge der #MeToo-Bewegung gegen sexualisierte Gewalt vor Gericht verantworten mussten.

