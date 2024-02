Kesha meldet sich zurück: "Bin glücklich und aufgeregt wie nie zuvor"

Kesha hatte in letzter Zeit häufiger in den sozialen Medien neue Musik von sich angeteasert, unter anderem veröffentlichte sie im Jänner ein Foto von sich mit einem handgeschriebenen Pappschild, auf dem steht: "Neue Musik in Kürze". Sie habe zuletzt wieder viel Musik geschrieben und gesungen, erzählte sie nun und ließ ihre Fans wissen: "Es gibt einen Tag, der in meinem Kalender markiert ist, an dem ich frei bin, Musik zu veröffentlichen." Wann genau ihre neuen Songs herauskommen, verriet sie jedoch nicht. Zuletzt hatte sie die Alben "Gag Order" (2023) und "High Road" (2020) herausgebracht.