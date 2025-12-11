Kelly Osbourne wehrt sich: Emotionaler Grund für Gewichtsverlust nach Vaters Tod

Kelly Osbourne hat auf die Kritik an ihrem extremen Gewichtsverlust reagiert, der ihr seit einiger Zeit entgegenweht. Der Britin wird vorgeworfen, es mit Abnehmspritzen zu übertreiben. Doch nun richtete sich die 41-Jährige mit einer klaren Ansage an ihre Hater.

Kelly Osbourne verteidigt Gewichtsverlust

"An alle, die denken, sie wären witzig und gemein mit Kommentaren wie 'Bist du krank?' oder 'Hör auf mit Ozempic!': Ihr seht nicht gut aus. Mein Vater ist gerade gestorben, und ich tue mein Bestes. Das Einzige, wofür ich im Moment lebe, ist meine Familie", sagte sie in einem Clip, der in der Mittwochsausgabe von "Piers Morgan Uncensored" ausgestrahlt wurde.

"Und ich habe mich entschieden, meine Inhalte mit Ihnen zu teilen und Ihnen die glückliche Seite meines Lebens zu zeigen, nicht die traurige", fügte die Tochter des verstorbenen Musikers Ozzy Osbourne hinzu, bevor sie Bodyshamern mitteilte: "Also, an alle diese Leute: Verpisst euch!"