Kelly Osbourne wehrt sich: Emotionaler Grund für Gewichtsverlust nach Vaters Tod
Kelly Osbourne hat auf die Kritik an ihrem extremen Gewichtsverlust reagiert, der ihr seit einiger Zeit entgegenweht. Der Britin wird vorgeworfen, es mit Abnehmspritzen zu übertreiben. Doch nun richtete sich die 41-Jährige mit einer klaren Ansage an ihre Hater.
Kelly Osbourne verteidigt Gewichtsverlust
"An alle, die denken, sie wären witzig und gemein mit Kommentaren wie 'Bist du krank?' oder 'Hör auf mit Ozempic!': Ihr seht nicht gut aus. Mein Vater ist gerade gestorben, und ich tue mein Bestes. Das Einzige, wofür ich im Moment lebe, ist meine Familie", sagte sie in einem Clip, der in der Mittwochsausgabe von "Piers Morgan Uncensored" ausgestrahlt wurde.
"Und ich habe mich entschieden, meine Inhalte mit Ihnen zu teilen und Ihnen die glückliche Seite meines Lebens zu zeigen, nicht die traurige", fügte die Tochter des verstorbenen Musikers Ozzy Osbourne hinzu, bevor sie Bodyshamern mitteilte: "Also, an alle diese Leute: Verpisst euch!"
Die Witwe der Rocklegende Ozzy Osbourne hat sich diese Woche zu einer düsteren Warnung seiner Mediziner vor seinem letzten Konzert geäußert. "Die wichtigsten Ärzte sagten zu ihm: Wenn du diese Show machst, dann war's das. Das schaffst du nicht", sagte Sharon Osbourne in der Youtube-Show "Piers Morgan Uncensored". Die Frage von Moderator Morgan, ob er also in Kauf genommen habe, dass ihn das Konzert umbringen werde, bejahte sie.
Die 63-Jährige fügte hinzu: "Er wollte nicht auf der Bühne sterben und es ist nicht so gekommen. Er hat es auf seine Weise gemacht." Der Black-Sabbath-Sänger hatte Anfang Juli in seiner Heimatstadt Birmingham ein letztes großes Konzert gegeben. Osbourne wirkte bereits schwer gezeichnet und konnte nur sitzend teilnehmen. Gut zwei Wochen später, am 22. Juli, starb er im Alter von 76 Jahren.
Über das Konzert sagte Sharon Osbourne, es habe sich wie ein Traum angefühlt. Es sei eine überwältigend warme Rückkehr in seine Heimatstadt gewesen, in der er wirklich geliebt worden sei. Selbst König Charles III. (77) habe ihr ein Kondolenzschreiben geschickt. "Er hat Ozzy verstanden", so Sharon in im Voraus veröffentlichten Ausschnitten des Interviews auf Instagram. Mit dem Verlust ihres Mannes umzugehen, falle ihr immer noch schwer, machte sie deutlich und sagte: "Trauer ist jetzt mein Freund."
